​Лукаку: «С 11 лет хотел работать с Моуринью»

Новичок «Ромы» Ромелу Лукаку дал комментарий по поводу воссоединения с Жозе Моуринью. Бельгийский футболист и португальский тренер ранее уже пересекались в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«С 11 лет я хотел работать с Моуринью. Теперь я в третий раз буду работать с тем, кто хорошо знает меня и мою семью, знает, какой я человек. Вместе с этой командой мы сможем творить великие дела», - сказал Лукаку пресс-службе своего нового клуба.

Ближайший матч чемпионата Италии «Рома» проведёт в пятницу, 1 сентября. Команда Жозе Моуринью будет играть против «Милана» на своём поле.

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