Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» презентовала Хольма официально

31 Августа 2023 • 17:19 Комментировать
Аталанта
...
Монца
1 1.65 X 4.20 2 5.20
02.09 21:45

Клуб итальянской Серии А «Аталанта» презентовал в своих соцсетях нового молодого защитника – шведа Эмиля Хольма. 23-летний новичок бергамасков проведёт в новом клубе ближайший сезон в рамках арендного соглашения с правом выкупа.

Хольм уже адаптирован к чемпионату Италии, так как на протяжении последних двух лет карьеры он выступал в «Специи», покинувшей по итогам прошлого сезона элиту итальянского футбола.

Основная позиция молодого шведа – правый защитник, однако иногда он может подниматься и выше к атаке – в полузащиту. Transfermarkt оценивает новичка «Аталанты» в 5 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Специя трансферы футбола - лето 2023 эмиль хольм Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТАЛАНТА МОНЦА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.09.23 в 19:30
Сассуоло Сассуоло
Верона Верона
1.79 4.00 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Августа
17:53 · Италия. Серия А
35-летний Глик вернулся в чемпионат Польши официально
17:32 · Италия. Серия А
Отец Сазонова: «Переговоры с «Торино» не были тяжёлыми»
17:31 · Италия. Серия А
​Лукаку: «С 11 лет хотел работать с Моуринью»
17:19 · Италия. Серия А
«Аталанта» презентовала Хольма официально
17:03 · Италия. Серия А
Булыкин: «Сазонов сможет заиграть в «Торино»
16:23 · Италия. Серия А
Сёмин считает, что трансфер Миранчука в «Аталанту» был ошибкой
16:12 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов — о Сазонове: «Не думаю, что это супернадёжный защитник, ему ещё многому надо учиться»
16:11 · Италия. Серия А
Смородская: «Сделка по Сазонову неплохая»
15:58 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин высказался о трансфере Сазонова в «Торино»
15:54 · Россия. Премьер-лига
В «Торино» опровергли информацию об интересе к Литвинову эксклюзив
15:23 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» близок к подписанию 20-летнего полузащитника «Вердера» 1
15:10 · Россия. Премьер-лига
​Куда ещё мог перейти Захарян – названы 5 клубов 3
14:52 · Италия. Серия А
Смородская: «Верю, что сейчас Гасперни даст шанс Миранчуку»
14:48 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» будет платить 25% зарплаты Бонуччи в «Унионе»
14:29 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» готова отпустить Амрабата в аренду в «Манчестер Юнайтед» с условием
Все новости
Рекомендуем