Клуб итальянской Серии А «Аталанта» презентовал в своих соцсетях нового молодого защитника – шведа Эмиля Хольма. 23-летний новичок бергамасков проведёт в новом клубе ближайший сезон в рамках арендного соглашения с правом выкупа.

Хольм уже адаптирован к чемпионату Италии, так как на протяжении последних двух лет карьеры он выступал в «Специи», покинувшей по итогам прошлого сезона элиту итальянского футбола.

Основная позиция молодого шведа – правый защитник, однако иногда он может подниматься и выше к атаке – в полузащиту. Transfermarkt оценивает новичка «Аталанты» в 5 млн евро.