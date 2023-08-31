Булыкин: «Сазонов сможет заиграть в «Торино»

Экс-нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о перспективах защитника Сабы Сазонова в «Торино».

«Сазонов сможет заиграть в «Торино». Мастерство есть, желания сейчас очень много, мотивации много — за счет этого можно начать хорошую европейскую карьеру», — заявил Булыкин «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что Сазонову сейчас главное хорошо проявить себя на тренировках и полностью отдаваться футболу.

Сегодня, 31 августа, «Торино» официально объявил о подписании контракта с 21-летним Сазоновым. Трудовой договор между сторонами рассчитан до 2027 года.

В текущем сезоне футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.