Сёмин считает, что трансфер Миранчука в «Аталанту» был ошибкой

Российский тренер Юрий Сёмин высказался о ситуации хавбека Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Сейчас ему нужно много работать, представлять к себе требования, которые есть у этой команды, и каждый день стараться добиваться места в стартовом составе», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Как считает специалист, переход Миранчука в «Аталанту» изначально был неправильным, ведь футбол этой команды не подходит ему.

Напомним, прошлый сезон 27-летний игрок провел в аренде в «Торино», однако летом вернулся в «Аталанту». В нынешнем сезоне Миранчук пока на поле не выходил.

Следующий матч «Аталанты» состоится 2 сентября. В рамках третьего тура Серии А команда Миранчука примет «Монцу».