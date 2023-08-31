Сёмин считает, что трансфер Миранчука в «Аталанту» был ошибкой

Российский тренер Юрий Сёмин высказался о ситуации хавбека Алексея Миранчука в «Аталанте».
«Сейчас ему нужно много работать, представлять к себе требования, которые есть у этой команды, и каждый день стараться добиваться места в стартовом составе», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».
Как считает специалист, переход Миранчука в «Аталанту» изначально был неправильным, ведь футбол этой команды не подходит ему.
Напомним, прошлый сезон 27-летний игрок провел в аренде в «Торино», однако летом вернулся в «Аталанту». В нынешнем сезоне Миранчук пока на поле не выходил.
Следующий матч «Аталанты» состоится 2 сентября. В рамках третьего тура Серии А команда Миранчука примет «Монцу».
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