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Чемпионат Италии. Серия А

Смородская: «Сделка по Сазонову неплохая»

31 Августа 2023 • 16:11 Комментировать
Торино
...
Дженоа
03.09 19:30

Бывший руководитель столичного «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала переход защитника «Динамо» Сабы Сазонова в «Торино».

«Сделка по Сазонову неплохая, но не ах. Ничего, нормально. Молодцы. Может эти две сделки — Захаряна и Сазонова — послужат каким-то толчком к вниманию к российским клубам, к футболу в России», — заявила экс-президент «железнодорожников» в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что ранее «Торино» объявил о приобретении Сазонова за три миллиона евро. Контракт воспитанника «Зенита» с итальянским клубом рассчитан до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ольга Смородская Саба Сазонов
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