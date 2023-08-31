Смородская: «Сделка по Сазонову неплохая»

Бывший руководитель столичного «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала переход защитника «Динамо» Сабы Сазонова в «Торино».

«Сделка по Сазонову неплохая, но не ах. Ничего, нормально. Молодцы. Может эти две сделки — Захаряна и Сазонова — послужат каким-то толчком к вниманию к российским клубам, к футболу в России», — заявила экс-президент «железнодорожников» в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что ранее «Торино» объявил о приобретении Сазонова за три миллиона евро. Контракт воспитанника «Зенита» с итальянским клубом рассчитан до 2027 года.