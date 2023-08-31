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Чемпионат Италии. Серия А

Смородская: «Верю, что сейчас Гасперни даст шанс Миранчуку»

31 Августа 2023 • 14:52 Комментировать
Аталанта
...
Монца
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02.09 21:45

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила перспективы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в итальянском клубе.

Смородская выразила надежду на то, что главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини предоставит возможность российскому футболисту себя проявить.

«Я верю, что сейчас Гасперини даст шанс Алексею. И Миранчук покажет себя в «Аталанте» в этом сезоне. Он очень талантливый футболист, просто ему фатально не везёт», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Миранчук может вернуться в состав «Аталанты». Напомним, прошлый сезон российский футболист провёл на правах аренды в «Торино».

Свой ближайший матч «Аталанта» проведёт 2 сентября против «Монцы». Начало — в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Ольга Смородская Алексей Миранчук
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