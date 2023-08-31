Смородская: «Верю, что сейчас Гасперни даст шанс Миранчуку»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила перспективы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в итальянском клубе.

Смородская выразила надежду на то, что главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини предоставит возможность российскому футболисту себя проявить.

«Я верю, что сейчас Гасперини даст шанс Алексею. И Миранчук покажет себя в «Аталанте» в этом сезоне. Он очень талантливый футболист, просто ему фатально не везёт», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Миранчук может вернуться в состав «Аталанты». Напомним, прошлый сезон российский футболист провёл на правах аренды в «Торино».

Свой ближайший матч «Аталанта» проведёт 2 сентября против «Монцы». Начало — в 21:45 по московскому времени.