​Трансфер Тареми в «Милан» сорвался

Переход нападающего Мехди Тареми из «Порту» в «Милан» сорвался. Как сообщает Relevo, переговоры между клубами провалились. Гранд Серии А уже ищет альтернативные варианты усиления линии атаки.

Мехди Тареми 31 год. За «Порту» иранец выступает с конца августа 2020 года. За это время Тареми провёл 151 официальный матч, в которых записал на свой счёт 80 голов и 49 голевых передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 18 миллионов евро.

«Милан» начал новый чемпионат Италии с двух побед. Ближайший матч команда Стефано Пиоли проведёт 1 сентября – против «Ромы».