«Ювентус» пригрозил Бонуччи, что если он не уйдёт, ему будет запрещено смотреть матчи с трибун

Туринский «Ювентус» предупредил своего капитана Леонардо Бонуччи, который до сих пор не покинул команду, хотя не входит в планы руководства и главного тренера Массимилиано Аллегри.

По информации от La Stampa, руководство «Ювентуса» предупредило футболиста, что если он не уйдёт, ему будет запрещено смотреть матчи даже с трибун. «Старая синьора» старается сделать всё возможное для того, чтобы избавиться от 36-летнего центрального защитника.

Напомним, Бонуччи ранее отказался от варианта с продолжением карьеры в берлинском «Унионе». Итальянец в данный момент интересен двум римским клубам – «Роме» и «Лацио».