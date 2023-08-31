Лукаку прокомментировал переход в «Рому»

Известный нападающий Ромелу Лукаку перебрался в «Рому». Клуб Серии А объявил об аренде 30-летнего бельгийца до конца сезона 2023/2024. Лукаку дал комментарий по поводу своего перехода.

«Приём, который оказал мне клуб и болельщики, тронул меня и стал ещё одним стимулом отдавать все силы новой команде. Я вдыхал атмосферу «Олимпико» в качестве соперника, чувствовал тепло игроков «Ромы», и сегодня мне приятно осознавать, что я стал частью этого», - высказался Лукаку.

«В последние дни у меня была возможность встретиться с владельцами, и я был поражён их амбициями. Теперь нам нужно работать, быть скромными и расти матч за матчем. Со своей стороны мне не терпится присоединиться к новым партнёрам по команде – на поле и за его пределами», - слова Лукаку приводятся на сайте «Ромы».