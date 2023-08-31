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Чемпионат Италии. Серия А

Павар может дебютировать за «Интер» уже в ближайшем матче против «Фиорентины»

31 Августа 2023 • 12:30 Комментировать
Интер Милан
...
Фиорентина
03.09 19:30

Новичок миланского «Интера» Бенжамен Павар может впервые выйти на поле в футболке «нерадзурри» в ближайшем матче чемпионата Италии против «Фиорентины», который состоится третьего сентября.

По информации от Il Corriere dello Sport, дебют Павара действительно может состояться в матче против «Фиорентины». Многое будет зависеть от того, насколько футболист готов к поединку. Ранее у француза были проблемы со спиной.

Напомним, «Интер» заплатил за Павара 28 миллионов евро, но с учётом бонусов сумма сделки может достичь 33 миллионов. Бенжамен изначально был открыт к переезду в Милан.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенжамен Павар
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