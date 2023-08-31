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Чемпионат Италии. Серия А

Якубко не ждёт возвращения Миранчука в Россию

31 Августа 2023 • 12:29 Комментировать
Аталанта
...
Монца
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02.09 21:45

Бывший игрок «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко высказался о карьерных перспективах полузащитника Алексея Миранчука.

«Возвращаться в Россию или нет, это уже решать Миранчуку. Алексей уже достаточно долго играет в Европе. Он достаточно умный футболист, чтобы оценить свои возможности», — приводит слова эксперта «РБ Спорт». По его мнению, хавбеку пока что не нужно возвращаться на родину, учитывая шанс, который Алексею пообещал настанвик «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Напомним, что Миранчук выступает за бергамасков с 2020 года, проведя прошедший сезон на правах аренды за «Торино». Ранее этим летом итальянские клубы не смогли договориться о новой сделке по российскому полузащитнику.

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Евро-Футбол.Ру,
Мартин Якубко Алексей Миранчук
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