В «Аталанте» приняли решение по Алексею Миранчуку

Агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался относительно будущего своего клиента в итальянском клубе.

«Состоялся хороший разговор с мистером Гасперини, во время которого тренер сказал: «Лёша, спокойно готовься. Мы за тобой следили, у тебя будут шансы, так что работай», - передает слова агента «Чемпионат».

Прошлый сезон Алексей провел за «Торино» на правах аренды. 27-летний полузащитник принял участие в 29 поединках чемпионата Италии, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и пять результативных передач.