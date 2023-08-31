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Чемпионат Италии. Серия А

В «Аталанте» приняли решение по Алексею Миранчуку

31 Августа 2023 • 10:44 Комментировать

Агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался относительно будущего своего клиента в итальянском клубе.

«Состоялся хороший разговор с мистером Гасперини, во время которого тренер сказал: «Лёша, спокойно готовься. Мы за тобой следили, у тебя будут шансы, так что работай», - передает слова агента «Чемпионат».

Прошлый сезон Алексей провел за «Торино» на правах аренды. 27-летний полузащитник принял участие в 29 поединках чемпионата Италии, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Вадим Шпинёв
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