Эрик Гарсия интересен двум клубам из Серии А

Защитник каталонской «Барселоны» Эрик Гарсия интересен двум клубам из итальянской Серии А. По информации от журналиста Альфредо Мартинеса, испанец находится на радаре у «Ромы» и «Фиорентины».

Отмечается, что главный тренер «Барселоны» Хави Мартинес ранее хотел сохранить футболиста в своей команде на следующий сезон. Сам Гарсия тоже не выражал особого желания покинуть каталонский клуб.

На Эрика есть ещё один претендент – «Жирона», которая выступает в Ла Лиге. Напомним, Гарсия за счёт своей универсальности может сыграть не только в центре обороны, а также в опорной зоне полузащиты.