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Чемпионат Италии. Серия А

Эрик Гарсия интересен двум клубам из Серии А

31 Августа 2023 • 10:35 Комментировать
Рома
...
Милан
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01.09 21:45

Защитник каталонской «Барселоны» Эрик Гарсия интересен двум клубам из итальянской Серии А. По информации от журналиста Альфредо Мартинеса, испанец находится на радаре у «Ромы» и «Фиорентины».

Отмечается, что главный тренер «Барселоны» Хави Мартинес ранее хотел сохранить футболиста в своей команде на следующий сезон. Сам Гарсия тоже не выражал особого желания покинуть каталонский клуб.

На Эрика есть ещё один претендент – «Жирона», которая выступает в Ла Лиге. Напомним, Гарсия за счёт своей универсальности может сыграть не только в центре обороны, а также в опорной зоне полузащиты.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Барселона Фиорентина Эрик Гарсия
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