Миранчук может вернуться в состав «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может вернуться в состав своей команды. Об этом сообщает известный журналист Джанлука ди Марцио.

По сведениям источника, будущее 27-летнего россиянина в клубе из Бергамо зависит от возможного ухода нападающего Дувана Сапаты в «Торино». Отмечается, что если колумбиец покинет «Аталанту», то тренерский штаб команды рассмотрит возможное возращение Миранчука в состав, так как клуб не успеет найти замену Сапате до закрытия летнего трансферного окна.

Напомним, прошлый сезон Миранчук провёл на правах аренды в «Торино». За команду из Турина россиянин провёл 31 матч, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.