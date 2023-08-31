«Ювентус» продаст Костича только за 15 миллионов евро

Туринский «Ювентус» не намерен отдавать левого защитника Филипа Костича в аренду. По информации от Tuttosport, «старую синьору» интересует только вариант с трансфером на постоянной основе. «Бьянконери» будут требовать за фуллбека 15 миллионов евро.

Напомним, Костич провёл в «Ювентусе» всего один сезон, но руководство команды готово его продать, чтобы решить некоторые финансовые проблемы. В трансфере футболиста заинтересован лондонский «Вест Хэм», которому Филип прошлым летом отказал ради перехода в «Ювентус».

Костич перед трансфером в «Ювентус» выиграл Лигу Европы с франкфуртским «Айнтрахтом» в сезоне-2021/22.