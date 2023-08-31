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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» объявил о трансфере экс-игрока «Арсенала» Гендузи официально

31 Августа 2023 • 08:36 Комментировать

Римский «Лацио» усилился полузащитником «Марселя» Маттео Гендузи, об этом отрапортовала клубная пресс-служба римлян.

Ранее в прессе сообщалось, что итальянский клуб возьмет хавбека в аренду до конца сезона с правом последующего выкупа за 12 миллионов евро. Провансальцы также могут получить пять миллионов в качестве бонусных выплат и десять процентов от следующей продажи футболиста.

Маттео выступал за «Марсель» с 2021 года. В минувшем сезоне полузащитник провел 43 поединка во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и пять голевых передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Лацио Маттео Гендузи трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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