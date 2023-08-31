Павар дал первое интервью в качестве игрока «Интера»

Защитник Бенжамен Павар, перешедший из «Баварии» в «Интер», дал первое интервью в качестве игрока миланского топ-клуба.

«Интер» - это клуб-победитель. Достаточно убедиться в этом, посмотрев на все титулы «нерадзурри». Я выхожу на поле за победами, поэтому принял предложение этого клуба. Хочу стать чемпионом Серии А и принести «Интеру» вторую звезду. Это очень важно для клуба и болельщиков», - передает слова французского защитника пресс-служба «нерадзурри».

Павар заключил с «Интером» долгосрочное трудовое соглашение.

Ближайший матч подопечные Симоне Индзаги сыграют против «Фиорентины» 3 сентября.