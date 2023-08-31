Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Названа причина задержки трансфера Тареми из «Порту» в «Милан»

31 Августа 2023 • 03:35 Комментировать
Рома
...
Милан
1 2.80 X 3.25 2 2.70
01.09 21:45

«Милан» продолжает переговоры по нападающему «Порту» Мехди Тареми.

«Россонери» достигли принципиальной договорённости с руководством «драконов» по условиям перехода иранца, однако чуть позднее «Порту» неожиданно изменил некоторые требования, что стало причиной задержки трансфера 31-летнего игрока, докладывает инсайдер Джанлука ди Марцио. «Милан» изо всех сил пытается «оживить» переговоры, чтобы успеть оформить сделку в последние часы перед закрытием трансферного окна. 

Как сообщалось прежде, Мехди Тареми обойдётся «Милану» в 15 млн евро, не считая бонусы. Форвард уже согласовал с клубом личные условия контракта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Порту Мехди Тареми трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА МИЛАН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
03:35 · Италия. Серия А
Названа причина задержки трансфера Тареми из «Порту» в «Милан»
02:39 · Италия. Серия А
​Паганин: «Интер» подтвердил тренд, а вот «Милан» пока нет»
02:28 · Италия. Серия А
​Вьери: «Ювентус», «Интер» и «Милан» должны выигрывать все матчи»
01:31 · Италия. Серия А
Салемакерс поблагодарил тифози «Милана»
01:22 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» может не успеть подписать Костича до закрытия трансферного окна
01:04 · Италия. Серия А
Маркеджани: «Милан» обзавёлся техничными игроками»
00:45 · Италия. Серия А
Дунга: «Милан» очень хорош»
00:43 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Манчестер Юнайтед» готов купить Амрабата»
00:26 · Италия. Серия А
Раванелли шокирован судейством в начавшемся сезоне Серии А
00:19 · Италия. Серия А
Бертольд: «Потеря Кима фундаментальна для «Наполи»
30 Августа
23:45 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» прокомментировали продажу Павара в «Интер»
23:25 · Италия. Серия А
Крунич близок к продлению контракта с «Миланом»
22:58 · Германия. Бундеслига
Павар стал игроком «Интера» официально
22:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» отклонил предложение клуба Серии А по Костичу
22:12 · Италия. Серия А
«Фиорентина» не отпустит Амрабата в аренду – три клуба уже получили отказ
Все новости
Рекомендуем