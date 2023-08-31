Названа причина задержки трансфера Тареми из «Порту» в «Милан»

«Милан» продолжает переговоры по нападающему «Порту» Мехди Тареми.

«Россонери» достигли принципиальной договорённости с руководством «драконов» по условиям перехода иранца, однако чуть позднее «Порту» неожиданно изменил некоторые требования, что стало причиной задержки трансфера 31-летнего игрока, докладывает инсайдер Джанлука ди Марцио. «Милан» изо всех сил пытается «оживить» переговоры, чтобы успеть оформить сделку в последние часы перед закрытием трансферного окна.

Как сообщалось прежде, Мехди Тареми обойдётся «Милану» в 15 млн евро, не считая бонусы. Форвард уже согласовал с клубом личные условия контракта.