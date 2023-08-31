​Паганин: «Интер» подтвердил тренд, а вот «Милан» пока нет»

Бывший игрок итальянского «Интера» Антонио Паганин считает, что начало нового сезона подтвердило прошлогодний прогресс «нерадзурри», однако не может сказать то же самое о «Милане». По его мнению, новый сезон его бывший клуб начал убедительнее главного соперника.

- «Интер» подтвердил тренд прошлого сезона и в начале нового, а «Милан» пока что нет, - поделился своим мнением Паганин, цитируемый pianetamilan.it.

Паганин выступал за «Интер» с 1990 по 1995 год. Также в его карьере были выступления за такие клубы, как «Болонья», «Сампдория», «Удинезе», «Аталанта» и «Верона». Кареьру закончил в 2003 году.