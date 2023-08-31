​Вьери: «Ювентус», «Интер» и «Милан» должны выигрывать все матчи»

Бывший итальянский бомбардир Кристиан Вьери не верит в то, что «Наполи» сможет повторить свой прошлогодний успех, он не считает этот клуб фаворитом нового чемпионата. Лидерами чемпионата Вьери видит «классиков» - «Интер», «Милан» и «Ювентус», клубы, в составе которых он выступал в прошлом.

- «Интер» очень силен, начал чемпионат как гранд. Лаутаро забивает голы. Я считаю, что «Интер» должен был выиграть Лигу чемпионов. В этом сезоне команда, как и «Милан» с «Ювентусом», должна выигрывать все матчи в Италии, - цитирует слова Вьери pianetamilan.it.

В предстоящие выходные в Италии будет сыгран третий тур Серии А.