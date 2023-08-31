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Салемакерс поблагодарил тифози «Милана»

31 Августа 2023 • 01:31 Комментировать
Болонья
...
Кальяри
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02.09 19:30

Бельгийский защитник Алексис Салемакерс покинул «Милан», теперь он стал игроком «Болоньи». Салемакерс решил попрощаться с фанатами «Милана», написав длинное послание в социальных сетях.

- Я не человек многих слов, мне больше нравится показывать, нежели говорить, но я должен что-то сказать сейчас. Спасибо за все эти годы вместе, в «Милане» я вырос и как игрок, и как личность. Носил футболку «Милана» с гордостью и всегда старался дать все для клуба на поле. Не знаю, если мы прощаемся навсегда, или временно, но вы останетесь в моем сердце в любом случае, - цитирует слова Салемакерса pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Милан Алексис Салемакерс
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