Салемакерс поблагодарил тифози «Милана»

Бельгийский защитник Алексис Салемакерс покинул «Милан», теперь он стал игроком «Болоньи». Салемакерс решил попрощаться с фанатами «Милана», написав длинное послание в социальных сетях.

- Я не человек многих слов, мне больше нравится показывать, нежели говорить, но я должен что-то сказать сейчас. Спасибо за все эти годы вместе, в «Милане» я вырос и как игрок, и как личность. Носил футболку «Милана» с гордостью и всегда старался дать все для клуба на поле. Не знаю, если мы прощаемся навсегда, или временно, но вы останетесь в моем сердце в любом случае, - цитирует слова Салемакерса pianetamilan.it.