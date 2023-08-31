Маркеджани: «Милан» обзавёлся техничными игроками»

Бывший голкипер итальянского «Лацио» и сборной Италии Лука Маркеджани внимательно следит за начавшимся сезоном итальянской Серии А, он считает, что лучше всех усилился в межсезонье «Милан» - команда, которая не очень удачно провела прошлый сезон после того, как взяла титул в 2022 году. Маркеджани считает, что «Милан» стал играть много техничнее.

- Все игроки «Милана» теперь техничны. Более того, теперь «Милан» научился находить пространство даже в самых плотных эшелонах обороны. Игроки знают, что им делать, - цитирует слова Маркеджани Sky Sports.

В итальянской Серии А предстоит третий тур, это случится в выходные.