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Чемпионат Италии. Серия А

Маркеджани: «Милан» обзавёлся техничными игроками»

31 Августа 2023 • 01:04 Комментировать
Рома
...
Милан
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01.09 21:45

Бывший голкипер итальянского «Лацио»  и сборной Италии Лука Маркеджани внимательно следит за начавшимся сезоном итальянской Серии А, он считает, что лучше всех усилился в межсезонье «Милан» - команда, которая не очень удачно провела прошлый сезон после того, как взяла титул в 2022 году. Маркеджани считает, что «Милан» стал играть много техничнее.

- Все игроки «Милана» теперь техничны. Более того, теперь «Милан» научился находить пространство даже в самых плотных эшелонах обороны. Игроки знают, что им делать, - цитирует слова Маркеджани Sky Sports.

В итальянской Серии А предстоит третий тур, это случится в выходные. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лука Маркеджани
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