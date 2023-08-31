Дунга: «Милан» очень хорош»

Бывший капитан и наставник бразильской сборной Карлос Дунга, поигравший в свое время в Италии, нахваливает прогресс итальянского футбола. В частности, ему очень нравится «Милан», в 2022 году ставший чемпионом Италии.

- В последний год итальянский футбол очень вырос. Иностранцы не только показывают хороший футбол, но и тянут за собой итальянскую молодежь. Для Италии важно иметь свои традиции, хороших защитников. У каждой большой страны есть свои традиции, у Аргентины, Бразилии, Германии. Должны быть и у Италии. «Милан»? Очень хорош, Пиоли отлично работает, как и с «Фиорентиной», - цитирует слова Дунги pianetamilan.it.