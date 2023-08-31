Раванелли шокирован судейством в начавшемся сезоне Серии А

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Италии Фабрицио Раванелли шокирован судейством в Серии А в нынешнем сезоне, по его словам, арбитры допускают много ошибок и неправильно пользуются системой VAR.

- Я порой не могу понять регламент и почему в некоторых очевидных эпизодах VAR не решает. Арбитры в Италии совершают ужасные, скандальные ошибки. Они не на высоте. В последнем матче «Милана» он заработал два сомнительных пенальти - один хуже другого, - негодует Раванелли, слова которого цитирует pianetamilan.it.

В чемпионате Италии позади остались, напомним, два тура.