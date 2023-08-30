Крунич близок к продлению контракта с «Миланом»

Полузащитник «Милана» Раде Крунич находится в шаге от подписания нового контракта.

Этим летом слухи активно связывали боснийца с переходом в различные клубы, включая турецкий «Фенербахче», однако после недавнего матча Серии А против «Торино» (4:1) рулевой Стефано Пиоли открыто заявил о намерении сохранить хавбека в составе. Согласно обновлённому отчёту инсайдера Николо Скиры, сейчас «Милан» близок к продлению трудового договора с Круничем. Соглашение будет рассчитано до 2026 года, а зарплата 29-летнего игрока составит 2,2 млн евро в год.

Раде Крунич пополнил ряды «россонери» в 2019 году, перейдя из «Эмполи». В активе футболиста три гола и шесть ассистов в 127 матчах за «Милан».