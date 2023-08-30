Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Крунич близок к продлению контракта с «Миланом»

30 Августа 2023 • 23:25 Комментировать
Рома
...
Милан
1 2.80 X 3.20 2 2.70
01.09 21:45

Полузащитник «Милана» Раде Крунич находится в шаге от подписания нового контракта.

Этим летом слухи активно связывали боснийца с переходом в различные клубы, включая турецкий «Фенербахче», однако после недавнего матча Серии А против «Торино» (4:1) рулевой Стефано Пиоли открыто заявил о намерении сохранить хавбека в составе. Согласно обновлённому отчёту инсайдера Николо Скиры, сейчас «Милан» близок к продлению трудового договора с Круничем. Соглашение будет рассчитано до 2026 года, а зарплата 29-летнего игрока составит 2,2 млн евро в год.

Раде Крунич пополнил ряды «россонери» в 2019 году, перейдя из «Эмполи». В активе футболиста три гола и шесть ассистов в 127 матчах за «Милан».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Раде Крунич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА МИЛАН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
23:45 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» прокомментировали продажу Павара в «Интер»
23:25 · Италия. Серия А
Крунич близок к продлению контракта с «Миланом»
22:58 · Германия. Бундеслига
Павар стал игроком «Интера» официально
22:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» отклонил предложение клуба Серии А по Костичу
22:12 · Италия. Серия А
«Фиорентина» не отпустит Амрабата в аренду – три клуба уже получили отказ
21:49 · Италия. Серия А
Клуб Серии А обсуждает с «Реалом» аренду Рейньера
21:23 · Англия. Премьер-лига
«Интер» претендует на полузащитника «Тоттенхэма» слухи
18:47 · Англия. Премьер-лига
​Лукаку стал игроком «Ромы» - источник
18:21 · Италия. Серия А
​«Ювентус» продлил контракт с атакующим полузащитником официально
17:46 · Италия. Серия А
«Лион» пытается переманить игрока из «Милана»
17:40 · Англия. Премьер-лига
​«Фиорентина» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» по Амрабату
16:31 · Италия. Серия А
​«Болонья» объявила о переходе Салемакерса из «Милана» официально
15:31 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» работает над подписанием Амрабата
13:54 · Италия. Серия А
«Рома» может продать нападающего
13:46 · Италия. Серия А
Сапата может перейти в туринский клуб
Все новости
Рекомендуем