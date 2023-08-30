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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» отклонил предложение клуба Серии А по Костичу

30 Августа 2023 • 22:40 Комментировать
Рома
...
Милан
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01.09 21:45

«Ювентус» не отпустил вингера Филипа Костича в «Рому».

Туринский клуб может провернуть ещё одну продажу до закрытия трансферного окна, и 30-летний серб – главный кандидат на уход. Согласно данным инсайдера Николо Скиры, «Рома» предложила «Ювентусу» вариант с арендой Костича, предусматривающей опцию выкупа, однако «старая синьора» ответила отказом. Интерес к игроку также сохраняет английский «Вест Хэм». Руководство «бьянконери» рассмотрит предложения на сумму в 12-15 млн евро.

Филип Костич перешёл в «Ювентус» прошлым летом из франкфуртского «Айнтрахта» за 13 млн евро. Контракт футболиста рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Вест Хэм Филип Костич трансферы футбола - лето 2023
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