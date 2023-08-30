«Ювентус» отклонил предложение клуба Серии А по Костичу

«Ювентус» не отпустил вингера Филипа Костича в «Рому».

Туринский клуб может провернуть ещё одну продажу до закрытия трансферного окна, и 30-летний серб – главный кандидат на уход. Согласно данным инсайдера Николо Скиры, «Рома» предложила «Ювентусу» вариант с арендой Костича, предусматривающей опцию выкупа, однако «старая синьора» ответила отказом. Интерес к игроку также сохраняет английский «Вест Хэм». Руководство «бьянконери» рассмотрит предложения на сумму в 12-15 млн евро.

Филип Костич перешёл в «Ювентус» прошлым летом из франкфуртского «Айнтрахта» за 13 млн евро. Контракт футболиста рассчитан до 2026 года.