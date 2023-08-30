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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» не отпустит Амрабата в аренду – три клуба уже получили отказ

30 Августа 2023 • 22:12 Комментировать
Интер Милан
...
Фиорентина
03.09 19:30

«Фиорентина» не отпустит полузащитника Софьяна Амрабата в аренду.

Руководство «фиалок» уже отклонило предложение «Манчестер Юнайтед», рассчитывавшего арендовать марокканца. Тот же ответ получил и турецкий «Галатасарай». Лишь «Ноттингем Форест» был готов оформить полноценный трансфер Амрабата, но в этом случае отказом ответил уже сам 27-летний футболист, не пожелавший переходить в стан «лесников». По данным FirenzeViola, «Фиорентина» точно не отпустит хавбека в аренду. Переход состоится лишь в том случае, если претенденты будут готовы немедленно выкупить игрока.

Если верить слухам, недавно «Фиорентина» снизила запрос по Софьяну Амрабату с 30 до 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Фиорентина Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
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