Клуб Серии А обсуждает с «Реалом» аренду Рейньера

Полузащитник мадридского «Реала» Рейньер может продолжить карьеру в Италии.

Бразилец не проходит в состав команды Карло Анчелотти, поэтому «королевский клуб» готов в очередной раз отпустить 21-летнего игрока в аренду. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, в подписании Рейньера заинтересован «Фрозиноне», с нынешнего сезона выступающий в Серии А. Речь идёт об аренде без опции последующего выкупа. В ближайшее время стороны проведут переговоры.

В прошлой кампании Рейньер выступал на правах аренды за «Жирону», но не смог завоевать место в стартовом составе. Стоимость атакующего хавбека, по оценке портала Transfermarkt, составляет 2 млн евро.