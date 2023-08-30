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Чемпионат Италии. Серия А

Клуб Серии А обсуждает с «Реалом» аренду Рейньера

30 Августа 2023 • 21:49 Комментировать
Реал Мадрид
...
Хетафе
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02.09 17:15

Полузащитник мадридского «Реала» Рейньер может продолжить карьеру в Италии.

Бразилец не проходит в состав команды Карло Анчелотти, поэтому «королевский клуб» готов в очередной раз отпустить 21-летнего игрока в аренду. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, в подписании Рейньера заинтересован «Фрозиноне», с нынешнего сезона выступающий в Серии А. Речь идёт об аренде без опции последующего выкупа. В ближайшее время стороны проведут переговоры.

В прошлой кампании Рейньер выступал на правах аренды за «Жирону», но не смог завоевать место в стартовом составе. Стоимость атакующего хавбека, по оценке портала Transfermarkt, составляет 2 млн евро.

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Реал Мадрид Фрозиноне Рейньер трансферы футбола - лето 2023
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РЕАЛ МАДРИД ХЕТАФЕ
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