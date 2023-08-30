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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» продлил контракт с атакующим полузащитником официально

30 Августа 2023 • 18:21 Комментировать
Эмполи
...
Ювентус
03.09 21:45

«Ювентус» посредством своего официального сайта объявил о том, что атакующий полузащитник Кенан Йылдыз продлил контракт с клубом. 18-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2026/2027.

Йылдыз перебрался в молодёжку «Ювентуса» из молодёжки «Баварии» прошлым летом. За первую команду «старой синьоры» футболист дебютировал недавно – 20 августа в матче первого тура Серии А против «Удинезе».

После двух туров чемпионата Италии «Ювентус» имеет четыре очка в своём активе. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 3 сентября, - против «Эмполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Кенан Йылдыз
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