«Ювентус» посредством своего официального сайта объявил о том, что атакующий полузащитник Кенан Йылдыз продлил контракт с клубом. 18-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2026/2027.

Йылдыз перебрался в молодёжку «Ювентуса» из молодёжки «Баварии» прошлым летом. За первую команду «старой синьоры» футболист дебютировал недавно – 20 августа в матче первого тура Серии А против «Удинезе».

После двух туров чемпионата Италии «Ювентус» имеет четыре очка в своём активе. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 3 сентября, - против «Эмполи».