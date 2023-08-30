«Лион» пытается переманить игрока из «Милана»

Полузащитник «Милана» Раде Крунич находится в сфере интересов «Лиона». Как сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио, клуб Лиги 1 предложил за 29-летнего Крунича 12-13 миллионов евро. Самому боснийцу «ткачи» предлагают хорошую зарплату.

В то же время отмечается, что рулевой «Милана» Стефано Пиоли хотел бы сохранить Крунича в команде. Недавно специалист говорил об этом публично.

За «Милан» Раде Крунич выступает с лета 2019 года. С тех пор полузащитник провёл за команду 127 матчей, в которых записал на свой счёт три гола и шесть результативных передач на партнёров.