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Чемпионат Италии. Серия А

​«Болонья» объявила о переходе Салемакерса из «Милана» официально

30 Августа 2023 • 16:31 Комментировать
Болонья
...
Кальяри
02.09 19:30

Атакующий полузащитник Алексис Салемакерс сменил «Милан» на «Болонью». «Красно-синие» посредством своего сайта объявили об аренде 24-летнего бельгийца до конца сезона 2023/2024 с возможностью дальнейшего выкупа.

За «Милан» Салемакерс выступал в течение трёх лет. За это время полузащитник провёл 140 матчей, в которых записал на свой счёт 10 голов и 14 результативных передач на партнёров.

В двух стартовых турах чемпионата Италии «Болонья» смогла набрать только один зачётный балл. Ближайший матч Серии А команда проведёт в субботу, 2 сентября, - против «Кальяри» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Милан Алексис Салемакерс трансферы футбола - лето 2023
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