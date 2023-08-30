Атакующий полузащитник Алексис Салемакерс сменил «Милан» на «Болонью». «Красно-синие» посредством своего сайта объявили об аренде 24-летнего бельгийца до конца сезона 2023/2024 с возможностью дальнейшего выкупа.

За «Милан» Салемакерс выступал в течение трёх лет. За это время полузащитник провёл 140 матчей, в которых записал на свой счёт 10 голов и 14 результативных передач на партнёров.

В двух стартовых турах чемпионата Италии «Болонья» смогла набрать только один зачётный балл. Ближайший матч Серии А команда проведёт в субботу, 2 сентября, - против «Кальяри» на своём поле.