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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» может продать нападающего

30 Августа 2023 • 13:54 Комментировать

Норвежский нападающий Ола Сольбаккен, права на которого принадлежат итальянской «Роме», может покинуть столичный коллектив в текущее трансферное окно.

Согласно информации в соцсетях журналиста Николо Скиры, форвард больше не входит в интересы главного тренера команды Жозе Моуринью. Новым местом работы игрока может стать греческий «Олимпиакос».

24-летний скандинав присоединился к римскому коллективу в январе 2023 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость Сольбаккена оценивается в 3,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ола Сольбаккен трансферы футбола - лето 2023
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