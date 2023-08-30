«Рома» может продать нападающего

Норвежский нападающий Ола Сольбаккен, права на которого принадлежат итальянской «Роме», может покинуть столичный коллектив в текущее трансферное окно.

Согласно информации в соцсетях журналиста Николо Скиры, форвард больше не входит в интересы главного тренера команды Жозе Моуринью. Новым местом работы игрока может стать греческий «Олимпиакос».

24-летний скандинав присоединился к римскому коллективу в январе 2023 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость Сольбаккена оценивается в 3,5 миллиона евро.