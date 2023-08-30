Сапата может перейти в туринский клуб

Колумбийский нападающий Дуван Сапата, правами на которого владеет «Аталанта», может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, в подписании 32-летнего футболиста заинтересован «Торино». Руководство туринского клуба предлагает южноамериканцу трехлетнее трудовое соглашение и обещает сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды.

Дуван выступает за команду из Бергамо с января 2020 года. Срок действующего контракта между нападающим и «Аталантой» рассчитан до конца июня 2025 года.