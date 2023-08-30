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Чемпионат Италии. Серия А

Алексей Миранчук может сменить клуб до закрытия трансферного окна

30 Августа 2023 • 12:14 Комментировать

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который сотрудничает с полузащитником сборной России и «Аталанты» Алексеем Миранчуком, высказался насчет будущего своего клиента.

«Что касается будущего Лёши и ближайших перспектив, то у него контракт с «Аталантой», но существует вероятность перехода в другой клуб до конца трансферного окна», - передает слова агента издание «Чемпионат».

В прошлом сезоне Миранчук выступал на правах аренды за «Торино». Полузащитник принял участие в 31 поединке, записав на свой счет четыре забитых мяча и шесть голевых передач. Трудовое соглашение футболиста с клубом из Бергамо рассчитано до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Вадим Шпинёв
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