Алексей Миранчук может сменить клуб до закрытия трансферного окна

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который сотрудничает с полузащитником сборной России и «Аталанты» Алексеем Миранчуком, высказался насчет будущего своего клиента.

«Что касается будущего Лёши и ближайших перспектив, то у него контракт с «Аталантой», но существует вероятность перехода в другой клуб до конца трансферного окна», - передает слова агента издание «Чемпионат».

В прошлом сезоне Миранчук выступал на правах аренды за «Торино». Полузащитник принял участие в 31 поединке, записав на свой счет четыре забитых мяча и шесть голевых передач. Трудовое соглашение футболиста с клубом из Бергамо рассчитано до середины следующего года.