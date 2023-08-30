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Чемпионат Италии. Серия А

Тареми находится в шаге от перехода в «Милан»

30 Августа 2023 • 11:35 Комментировать
Рома
...
Милан
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01.09 21:45

Нападающий «Порту» Мехди Тареми сейчас находится в шаге от перехода в итальянский топ-клуб. По информации от журналиста Николо Скиры, футболист сборной Ирана очень близок к переходу в «Милан».

Тареми является ключевой целью «россонери» на усиление атакующей линии. Лучший бомбардир прошлого розыгрыша чемпионата Португалии открыт к переходу и уже попросил руководство «Порту» отпустить его на «Сан-Сиро».

Трансфер Тареми должен обойтись «Милану» в 15 миллионов евро без учёта бонусов. С самим футболистом команда Стефано Пиоли уже согласовала условия личного контракта до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Порту Мехди Тареми трансферы футбола - лето 2023
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