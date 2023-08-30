Тареми находится в шаге от перехода в «Милан»

Нападающий «Порту» Мехди Тареми сейчас находится в шаге от перехода в итальянский топ-клуб. По информации от журналиста Николо Скиры, футболист сборной Ирана очень близок к переходу в «Милан».

Тареми является ключевой целью «россонери» на усиление атакующей линии. Лучший бомбардир прошлого розыгрыша чемпионата Португалии открыт к переходу и уже попросил руководство «Порту» отпустить его на «Сан-Сиро».

Трансфер Тареми должен обойтись «Милану» в 15 миллионов евро без учёта бонусов. С самим футболистом команда Стефано Пиоли уже согласовала условия личного контракта до лета 2026 года.