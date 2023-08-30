Щесный может продлить контракт с «Ювентусом» после закрытия трансферного окна

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щесный в скором времени может продлить контракт со своей командой. По информации от La Gazzetta dello Sport, после закрытия летнего трансферного окна Щесный может стать первым футболистом, который продлит контракт со «старой синьорой».

У 33-летнего Щесного осталось два года по контракту с «Ювентусом», но руководство команды хотело бы сохранить польского голкипера на более длительный срок. Сам вратарь вовсе не против подписать с клубом новое соглашение.

Напомним, ранее Щесный заявил, что его не интересуют предложения клубов из Саудовской Аравии, так как у него достаточно денег.