Романо: «Милан» сделал предложение по Тареми, всё может решиться в среду»

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился обновлёнными сведениями о переговорах между «Миланом» и «Порту» по Мехди Тареми.

31-летний игрок договорился с «россонери», но пока не получил одобрения от «Порту» на переезд в Италию. Согласно информации Романо, «Милан», как и ожидалось, отправил предложение по Тареми. Цена вопроса оценивается в 15 млн евро, и в ближайшее время «драконам» предстоит принять итоговое решение. Судьба сделки может решиться в среду.

Слухи об интересе «Милана» к иранскому форварду появились ещё в июле. Также среди претендентов на футболиста фигурировали миланский «Интер» и лондонский «Тоттенхэм».