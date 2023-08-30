Манчини продолжает уверять, что покинул сборную Италии не из-за саудитов

Новый наставник саудовской сборной по футболу Роберто Манчини обратился к болельщикам, заверив их, что расстался с итальянской сборной не потому что получил выгодное предложение от арабов.

Он написал и опубликовал длинное сообщение, посвященное имевшим место событиям, в котором заявил, что саудиты вышли на него позже, уже после разрыва с итальянской сборной:

- Мои первые контакты с саудитами состоялись 18 августа, не ранее. Все остальное - спекуляции, которые вводят вас, болельщиков, в заблуждение, - цитирует слова Манчини итальянское новостное агентство ITASportPress.