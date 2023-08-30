Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Манчини продолжает уверять, что покинул сборную Италии не из-за саудитов

30 Августа 2023 • 01:19 Комментировать

Новый наставник саудовской сборной по футболу Роберто Манчини обратился к болельщикам, заверив их, что расстался с итальянской сборной не потому что получил выгодное предложение от арабов.

Он написал и опубликовал длинное сообщение, посвященное имевшим место событиям, в котором заявил, что саудиты вышли на него позже, уже после разрыва с итальянской сборной:

- Мои первые контакты с саудитами состоялись 18 августа, не ранее. Все остальное - спекуляции, которые вводят вас, болельщиков, в заблуждение, - цитирует слова Манчини итальянское новостное агентство ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роберто Манчини Сборная Саудовской Аравии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
01:19 · Италия. Серия А
Манчини продолжает уверять, что покинул сборную Италии не из-за саудитов
00:45 · Италия. Серия А
Моратти: «Манчини непредсказуем, но талантлив»
29 Августа
23:39 · Англия. Премьер-лига
Гранд Серии А претендует на Льориса слухи
21:44 · Италия. Серия А
«Милан» предложит 18 млн евро за Тареми
19:55 · Германия. Бундеслига
Чемпион Италии объявил о переходе Линдстрёма официально
18:40 · Россия. Премьер-лига
​Сазонов отправился на обследование для «Торино»
17:32 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» купил форварда из Серии А за 25 млн евро официально
17:04 · Россия. Премьер-лига
​Сазонов подпишет с «Торино» контракт на четыре года
16:52 · Германия. Бундеслига
​Павар пройдёт обследование для «Интера» в среду 3
16:12 · Россия. Премьер-лига
Каряка: Для «Динамо» уход Сазонова — не потеря
16:05 · Германия. Бундеслига
Бенжамен Павар — новый игрок «Интера» 1
15:41 · Россия. Премьер-лига
Петрушин: «Сазонов — это точно не потеря для «Динамо»
15:18 · Россия. Премьер-лига
Пресс-атташе «Торино» Венера: «Сазонов? Пока не могу подтвердить эту сделку» эксклюзив
15:08 · Россия. Премьер-лига
Салуквадзе: «Торино» для Сазонова будет хорошим шагом вперёд»
14:21 · Германия. Бундеслига
«Интер» уверен в трансфере Павара
Все новости
Рекомендуем