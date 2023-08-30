Моратти: «Манчини непредсказуем, но талантлив»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти хорошо знает Роберто Манчини, ведь тот в прошлом тренировал миланский клуб. Моратти вспоминает, что в 2008 году Манчини также неожиданно подал в отставку после того, как команда проиграла «Ливерпулю» в Лиге чемпионов. Поэтому он не удивлен скоропостижным разводом Роберто и итальянской сборной.

- Роберто поступает часто по инстинкту, в порыве. У нас с ним была такая же ситуация в 2008 году, когда мы проиграли «Ливерпулю» в Лиге чемпионов. И он подал в отставку, хотя я и не думал увольнять его. Он непредсказуем, но очень талантлив, - цитирует слова Моратти итальянское новостное агентство ITASportPress.