«Милан» предложит 18 млн евро за Тареми

«Милан» надеется убедить «Порту» одобрить трансфер нападающего Мехди Тареми.

Сам 31-летний футболист, как известно, уже согласовал контракт с «россонери» и всеми силами добивается своего перехода. «Порту» по-прежнему не согласился продать иранца, но «Милан» продолжает настаивать на сделке. По обновлённым данным инсайдера Николо Скиры, итальянский клуб в скором времени сделает новое предложение по форварду на сумму в 18 млн евро.

В активе Мехди Тареми 80 забитых мячей и 49 голевых передач в 151 поединке за «Порту». Действующий контракт игрока с «драконами» истекает по окончании текущего сезона.