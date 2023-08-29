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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» предложит 18 млн евро за Тареми

29 Августа 2023 • 21:44 Комментировать
Рома
...
Милан
01.09 21:45

«Милан» надеется убедить «Порту» одобрить трансфер нападающего Мехди Тареми.

Сам 31-летний футболист, как известно, уже согласовал контракт с «россонери» и всеми силами добивается своего перехода. «Порту» по-прежнему не согласился продать иранца, но «Милан» продолжает настаивать на сделке. По обновлённым данным инсайдера Николо Скиры, итальянский клуб в скором времени сделает новое предложение по форварду на сумму в 18 млн евро.

В активе Мехди Тареми 80 забитых мячей и 49 голевых передач в 151 поединке за «Порту». Действующий контракт игрока с «драконами» истекает по окончании текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Порту Мехди Тареми трансферы футбола - лето 2023
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