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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» подпишет нового форварда, если продаст Мойзе Кина

29 Августа 2023 • 12:54 Комментировать
Эмполи
...
Ювентус
03.09 21:45

Туринский «Ювентус» готов приобрести нового нападающего, если в ближайшие дни продаст Мойзе Кина. По информации от журналиста Николо Скиры, если итальянский форвард уйдёт до конца трансферного окна, «старая синьора» подпишет ему нового игрока на замену.

Напомним, «Ювентус» не против продать Кина по той причине, что футболист получает довольно большую зарплату. В услугах игрока сборной Италии ранее были заинтересованы клубы из Серии А и Английской премьер-лиги.

В прошлом сезоне Кин отметился 6 голами за «Ювентус» в чемпионате Италии. Ранее Мойзе успел поиграть в Англии за «Эвертон» и во Франции за «ПСЖ».

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Ювентус Мойзе Кин трансферы футбола - лето 2023
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