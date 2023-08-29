Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Доннарумма: «Никто в сборной Италии не ожидал ухода Манчини»

29 Августа 2023 • 11:16 Комментировать
Лион
...
ПСЖ
03.09 21:45

Голкипер сборной Италии и «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал уход Роберто Манчини с поста главного тренера «скуадры адзурры». Напомним, специалист возглавил сборную Саудовскую Аравии, согласившись на большую зарплату.

«Никто в сборной Италии не ожидал ухода Манчини. Я поговорил с ним и поблагодарил, так как он помог нам войти в историю. К сожалению, мы не вышли на чемпионат мира, но зато выиграли чемпионат Европы. Это навсегда останется у меня в памяти», – цитирует Доннарумму Calciomercato.

Манчини работал в сборной Италии с 2018 года. До этого специалист возглавлял в России петербургский «Зенит».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии ПСЖ Роберто Манчини Джанлуиджи Доннарумма
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИОН ПСЖ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Августа
12:30 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта сумма трансфера Сазонова в «Торино»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Сазонов может сменить «Динамо» на клуб Серии А
11:46 · Италия. Серия А
Доннарумма: «Спаллетти доказал в «Наполи», что может добиваться успеха»
11:26 · Германия. Бундеслига
«Милан» не продал своего защитника в «Баварию»
11:16 · Италия. Серия А
Доннарумма: «Никто в сборной Италии не ожидал ухода Манчини»
10:30 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги оценил игру Мартинеса за «Интер»
09:43 · Италия. Серия А
Аллегри: «Осимхен – один из трёх сильнейших нападающих в мире»
09:11 · Англия. Премьер-лига
Индзаги рассказал, как относится к переходу Лукаку в «Рому»
08:33 · Италия. Серия А
Чернышов: «Кокорин обладает нужными качествами, чтобы играть в Серии А»
08:04 · Италия. Серия А
Индзаги прокомментировал победу «Интера»
03:18 · Италия. Серия А
Ди Канио: «Лофтус-Чик» может добиться двухзначных показателей по голам и передачам за сезон»
02:57 · Италия. Серия А
Бывший голкипер «Милана»: «Очевидно, что Жиру нужна подмена»
02:42 · Италия. Серия А
Андреа Аньелли сократили срок бана
01:33 · Италия. Серия А
Доннарумма назвал своих фаворитов чемпионата Италии
00:30 · Италия. Серия А
Итальянская сборная священников: «Данте отправил бы Манчини в ад»
Все новости
Рекомендуем