Доннарумма: «Никто в сборной Италии не ожидал ухода Манчини»

Голкипер сборной Италии и «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал уход Роберто Манчини с поста главного тренера «скуадры адзурры». Напомним, специалист возглавил сборную Саудовскую Аравии, согласившись на большую зарплату.

«Никто в сборной Италии не ожидал ухода Манчини. Я поговорил с ним и поблагодарил, так как он помог нам войти в историю. К сожалению, мы не вышли на чемпионат мира, но зато выиграли чемпионат Европы. Это навсегда останется у меня в памяти», – цитирует Доннарумму Calciomercato.

Манчини работал в сборной Италии с 2018 года. До этого специалист возглавлял в России петербургский «Зенит».