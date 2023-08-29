Симоне Индзаги оценил игру Мартинеса за «Интер»

В рамках второго тура чемпионата Италии миланский «Интер» одержал победу над «Кальяри» со счетом 2:0. После окончания встречи главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги высказался о нападающем команды Лаутаро Мартинесе.

«С момента моего прихода в «Интер» Лаутаро регулярно забивает. Мартинес идеально вписывается в мою игровую модель. Уверен, он продолжит прогрессировать», - передает слова специалиста Pazzi di Fanta.

В стартовых двух турах чемпионата Италии 26-летний аргентинец отметился тремя забитыми мячами. Следующий поединок миланская команда проведет против «Фиорентины» на своем поле. Встреча состоится в воскресенье, 3 сентября.