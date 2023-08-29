Чернышов: «Кокорин обладает нужными качествами, чтобы играть в Серии А»

Российский специалист Андрей Чернышов высказался касательно возможного перехода нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

«В Аравию едут заканчивать карьеру. Кокорин - талантливый футболист, обладает нужными качествами, чтобы играть в Серии А. В другой итальянской команде он смог бы себя проявить», - передает слова специалиста издание Metaratings.ru.

Напомним, что в минувшем сезоне Кокорин выступал на правах аренды за кипрский «Арис». Россиянин принял участие в 30 поединках, отметившись 13 голами и шестью результативными передачами.