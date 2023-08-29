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Чемпионат Италии. Серия А

Чернышов: «Кокорин обладает нужными качествами, чтобы играть в Серии А»

29 Августа 2023 • 08:33 Комментировать

Российский специалист Андрей Чернышов высказался касательно возможного перехода нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

«В Аравию едут заканчивать карьеру. Кокорин - талантливый футболист, обладает нужными качествами, чтобы играть в Серии А. В другой итальянской команде он смог бы себя проявить», - передает слова специалиста издание Metaratings.ru.

Напомним, что в минувшем сезоне Кокорин выступал на правах аренды за кипрский «Арис». Россиянин принял участие в 30 поединках, отметившись 13 голами и шестью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Андрей Чернышов
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