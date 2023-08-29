Индзаги прокомментировал победу «Интера»

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги дал интервью после победы над «Кальяри» (2:0) в матче второго тура итальянского чемпионата.

«Парни показали отличную игру с самого старта встречи, они очень хорошо настроились на соперника. Мы подошли со всей серьезностью к этой команде и добились успеха. У нас поменялось много игроков, но я и мои ассистенты всем довольны. Команда по-прежнему показывает организованный футбол, меня все устраивает», - цитирует тренера DAZN.

По итогам двух туров «нерадзурри» набрали шесть баллов и находятся в лидирующей группе итальянской Серии А.