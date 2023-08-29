Ди Канио: «Лофтус-Чик» может добиться двухзначных показателей по голам и передачам за сезон»

Бывший итальянский футболист Паоло ди Канио считает очень перспективным приобретение «Милана» - английского футболиста Рубена Лофтус-Чика, который перешел в этот клуб заканчивающимся летом. Ди Канио уверен в том, что тот не просто забьет более десяти голов за сезон, но и сделает столь же большое количество голевых передач.

- Пиоли нашел в его лице, а также в лице Пулишича, идеальных игроков для своей игры. Я думаю, что Лофтус-Чик тут, в Италии, может забить с десяток голов за сезон и сделать такое же количество голевых передач, - цитирует слова Паоло ди Канио pianetamilan.it.