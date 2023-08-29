Бывший голкипер «Милана»: «Очевидно, что Жиру нужна подмена»

Французский нападающий Оливье Жиру прекрасно начал новый чемпионат Италии, он забил в каждом их двух сыгранных матчей, но, тем не менее, бывший голкипер клуба Марио Иельпо уже видит признаки усталости у Жиру.

- Думаю, что Жиру нужна подмена, это достаточно очевидно. Тареми? Может быть, но я боюсь ,что если замена для него будет такого же высокого уровня, то Жиру может чуть скиснуть и мы лишимся его магии, которая так радовала в последние два года, - цитирует слова Иельпо pianetamilan.it.

Напомним, что Оливье Жиру перебрался в «Милан» в 2021 году, до этого он выступал в основном в Англии.