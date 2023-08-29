Андреа Аньелли сократили срок бана

Не так давно, в июле, мы уже сообщали о том, что бывшему президенту туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли запретили заниматься футболом сроком на шестнадцать месяцев.

Но сейчас стало известно, что наказание смягчили - вместо шестнадцати месяцев запрет продлится только десять, то есть до конца текущего сезона. Также сокращена сумма штрафа Аньелли - с 60 тысяч евро до 40 тысяч, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

Туринский клуб набрал четыре очка в первых двух матчах начавшегося чемпионата Италии. В следующем туре гранд сыграет в гостевом матче с «Эмполи», это случится третьего сентября.