Доннарумма назвал своих фаворитов чемпионата Италии

Бывший голкипер итальянского «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, ныне выступающий за «ПСЖ», поделился своим мнением о том, как пройдет итальянский чемпионат, за которым он, по его собственным словам, внимательно следит.

- Да, слежу, в этом туре смотрел игру «Интера». Я думаю, чемпионат будет замечательным, все команды сильны. «Милан» усилился благодаря переменам в составе, новички уже адаптировались, Пиоли на высоте. «Интер» - все видели его силу, он вышел в финал Лиги чемпионов. «Наполи» выиграл Скудетто, и сейчас снова будет сражаться за него, уверен, - цитирует слова Доннаруммы телеканал DAZN.