Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» легко и быстро обыграл «Кальяри»

28 Августа 2023 • 23:40 Комментировать
Кальяри
0:2
Интер Милан
окончен

Матчем «Кальяри» - «Интер» завершился второй тур Серии А. Миланцы очень солидно выглядят на старте и снова взяли три очка. Уже в дебюте Лаутаро Мартинес с подбора направил мяч в правую штангу. Вскоре Дензел Дюмфрис с правого края штрафной прицельно пробил в дальний угол ворот. Еще в первом тайме Мартинес получил мяч в штрафной с левого фланга, разобрался с защитником и удвоил счет. Всё всем стало ясно, и игра окончательно потеряла остроту. Лишь перед финальным свистком было несколько вспышек. Хакан Чалханоглу зарядил в левую стойку, а Янн Зоммер справился с выстрелом в упор от Пауло Дентелло.

2:0, «Интер» лидирует вместе с «Миланом», «Наполи» и «Вероной».

Протокол игры  
Кальяри0:2Интер Милан
  21'Дюмфрис Дензел (0:1)
  30'Мартинес Лаутаро (0:2)
Радунович БорисДзаппа Габриэле 85' (Шомуродов Элдор ( 85') Доссена АльбертоОберт АдамАуджелло ТоммазоНандес НайтанМакумбу АнтуанСулемана Ибрахим 85' (Дейола Алессандро ( 85') Янкто Якуб 60' (Дентелло Пауло ( 60') Паволетти Леонардо 35' (Лувумбо Зито ( 35'  82') Ористанио Гаэтано 46' (Ди Пардо Алессандро ( 46')
Запасные: Курфалидис ХристосВиола НиколасГольданига ЭдоардоАрести СимонеПрати МаттеоСкуффет Симоне
Зоммер ЯннДармиан МаттеоДе Врей СтефанБастони АлессандроДюмфрис Дензел 71' (Фраттези Давиде ( 71') Барелла Николо 71' (Куадрадо Хуан ( 71') Чалханоглу ХаканМхитарян Генрих  81' 82' (Сенси Стефано ( 82') Димарко Федерико 71' (Аугусто Карлос ( 71') Тюрам Маркус 77' (Арнаутович Марко ( 77') Мартинес Лаутаро
Запасные: Аудеро ЭмильСарр АмадуБиссек Янн-АурельГерчио ТоммазоАслани КристьянСтанкович АлександарДи Дженнаро РаффаэлеАгум Люсьен
28 августа. Стадион "Сардиния Арена".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Кальяри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Салернитана Салернитана
Удинезе Удинезе
1
1
2.80 3.20 2.80
Видео
Окончен
Кальяри Кальяри
Интер Милан Интер Милан
0
2
7.00 4.80 1.47
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Августа
01:33 · Италия. Серия А
Доннарумма назвал своих фаворитов чемпионата Италии
00:30 · Италия. Серия А
Итальянская сборная священников: «Данте отправил бы Манчини в ад»
00:15 · Италия. Серия А
Капелло: «В итальянском футболе не осталось подлинной десятки»
28 Августа
23:40 · Италия. Серия А
«Интер» легко и быстро обыграл «Кальяри»
22:00 · Англия. Премьер-лига
Известны новые детали аренды Лукаку «Ромой»
21:32 · Италия. Серия А
«Салернитана» и «Удинезе» нанесли по результативному удару
21:22 · Италия. Серия А
Тюрам, Мартинес и Мхитарян – в старте «Интера» на игру Серии А с «Кальяри» 1
21:15 · Италия. Серия А
«Кальяри» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн
20:21 · Англия. Премьер-лига
Ориги может перейти в клуб бывшего партнёра по сборной
19:25 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: «Хвича проведёт сезон не хуже предыдущего»
14:47 · Италия. Серия А
«Милан» скоро отправит устное предложение по трансферу Тареми
14:31 · Италия. Серия А
​«Болонья» подписывает игрока «Милана»
14:15 · Италия. Серия А
​Тареми настаивает на переходе в «Милан»
13:17 · Италия. Серия А
​Камоцци дал Кокорину совет по выбору лиги
12:52 · Германия. Бундеслига
Павар возобновил тренировки с «Баварией»
Все новости
Рекомендуем