«Интер» легко и быстро обыграл «Кальяри»

Матчем «Кальяри» - «Интер» завершился второй тур Серии А. Миланцы очень солидно выглядят на старте и снова взяли три очка. Уже в дебюте Лаутаро Мартинес с подбора направил мяч в правую штангу. Вскоре Дензел Дюмфрис с правого края штрафной прицельно пробил в дальний угол ворот. Еще в первом тайме Мартинес получил мяч в штрафной с левого фланга, разобрался с защитником и удвоил счет. Всё всем стало ясно, и игра окончательно потеряла остроту. Лишь перед финальным свистком было несколько вспышек. Хакан Чалханоглу зарядил в левую стойку, а Янн Зоммер справился с выстрелом в упор от Пауло Дентелло.

2:0, «Интер» лидирует вместе с «Миланом», «Наполи» и «Вероной».