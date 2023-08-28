«Интер» легко и быстро обыграл «Кальяри»

Матчем «Кальяри» - «Интер» завершился второй тур Серии А. Миланцы очень солидно выглядят на старте и снова взяли три очка. Уже в дебюте Лаутаро Мартинес с подбора направил мяч в правую штангу. Вскоре Дензел Дюмфрис с правого края штрафной прицельно пробил в дальний угол ворот. Еще в первом тайме Мартинес получил мяч в штрафной с левого фланга, разобрался с защитником и удвоил счет. Всё всем стало ясно, и игра окончательно потеряла остроту. Лишь перед финальным свистком было несколько вспышек. Хакан Чалханоглу зарядил в левую стойку, а Янн Зоммер справился с выстрелом в упор от Пауло Дентелло.
2:0, «Интер» лидирует вместе с «Миланом», «Наполи» и «Вероной».
Протокол игры
|21'Дюмфрис Дензел (0:1)
|30'Мартинес Лаутаро (0:2)
Радунович Борис•Дзаппа Габриэле85' (Шомуродов Элдор (85') •Доссена Альберто•Оберт Адам•Ауджелло Томмазо•Нандес Найтан•Макумбу Антуан•Сулемана Ибрахим85' (Дейола Алессандро (85') •Янкто Якуб60' (Дентелло Пауло (60') •Паволетти Леонардо35' (Лувумбо Зито (35') • 82'Ористанио Гаэтано46' (Ди Пардо Алессандро (46')
Зоммер Янн•Дармиан Маттео•Де Врей Стефан•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел71' (Фраттези Давиде (71') •Барелла Николо71' (Куадрадо Хуан (71') •Чалханоглу Хакан•Мхитарян Генрих 81'82' (Сенси Стефано (82') •Димарко Федерико71' (Аугусто Карлос (71') •Тюрам Маркус77' (Арнаутович Марко (77') •Мартинес Лаутаро
28 августа. Стадион "Сардиния Арена".
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